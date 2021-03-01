Рябков: авиаудар по Сирии повлиял на организацию встречи США и Ирана по ядерной сделке

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Авиаудар США по Сирии повлиял на возможность организации неформальных дипломатических консультаций Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной сделке. Об этом заявил ТАСС в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нельзя не обратить внимание на то, что удар в нарушение международного права по объектам в Сирии, которые, как утверждается американскими представителями, имели отношение к поддерживаемым Ираном формированиям, пришелся на самый ответственный момент работы над идеей организации такой встречи. Нет сомнений, что влиятельные силы в Вашингтоне предприняли шаги с целью срыва этого мероприятия", - отметил он.

Рябков заявил, что Москва сожалеет о том, что неформальную встречу между США и участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пока не удается организовать.

"Мы сожалеем о том, что организовать предложенную Европейской внешнеполитической службой неформальную встречу между участниками СВПД и США на данном этапе не получается", - отметил он.

"События последних дней, к сожалению, развернули перспективу проведения этого мероприятия вновь в плоскость осложнения обстановки и обвинений, которые слышатся в адрес Ирана по поводу различных аспектов его политики, конкретных действий", - пояснил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что в понедельник в Вене открылась сессия Совета управляющих МАГАТЭ, где также "по всем признакам предстоят жаркие дискуссии". Россия, по словам Рябкова, продолжит отстаивать линию на повышение шансов политико-дипломатического решения возникающих проблем вокруг иранской ядерной программы "с прицелом на сохранение СВПД и обеспечение его жизнеспособности в дальнейшем".

Рябков подчеркнул, что Россия не прерывает контакты ни с кем из партнеров по тематике СВПД, но считает недопустимым наращивание давления на Иран со стороны западных стран. "Мне представляются вполне логичными те решения и доводы, которые наши иранские коллеги приводят в обоснование своего подхода. К сожалению, некоторые наши другие коллеги, в том числе среди оставшихся в СВПД стран, на данном этапе считают необходимым наращивать политическое давление на Иран. Это совершенно неправильно, особенно с учетом тех положительных и многообещающих результатов, которые были достигнуты в ходе недавнего пребывания гендиректора МАГАТЭ в Тегеране", - указал замглавы МИД РФ.

Контакты РФ и США

По словам Рябкова, представители Москвы и Вашингтона провели контакты по иранской ядерной сделке, новые обсуждения еще предстоят.

"Мы проводили такие контакты, они еще предстоят", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Рябков сообщил ТАСС, что в ближайшее время Москва и Вашингтон обсудят будущее иранской ядерной сделки.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье заявил, что иранская сторона не считает нужным в текущих условиях проводить предложенную ЕС встречу по ядерной сделке с участием США. Хатибзаде добавил, что "на данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона". В свою очередь агентство Reuters сообщило в воскресенье со ссылкой на представителя Белого дома о том, что власти США разочарованы отказом Тегерана от предложения ЕС о проведении прямых дипломатических контактов с Вашингтоном.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских групп. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).