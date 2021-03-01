Рябков заявил, что Россия выстроит реакцию на санкции США в зависимости от их содержания

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Москва будет выстраивать реакцию на анонсированные на прошлой неделе санкции США против России в зависимости от их содержания и характера. Об этом заявил ТАСС в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я все же думаю, что нужно дождаться [санкции], а потом будем выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера. Может быть все что угодно, понимаете, мы не в состоянии оценить, какие факторы влияют на умонастроение в Вашингтоне. Наша политика последовательна, понятна, аргументирована, - сказал он. - Я думаю, что никто не может упрекнуть российскую сторону в том, что она что-то недоговаривает. А вот какие там веяния в Вашингтоне и по каким причинам принимаются те или иные решения, это вопрос отдельный. Мы посмотрим, что будет в сухом остатке, на выходе, и тогда будем со своей стороны оценивать, что и как принимать и в каком ключе реагировать".

23 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов сообщила, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Таким образом она прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой говорилось, что Вашингтон готовит санкции и другие меры в отношении Москвы в связи с масштабной кибератакой на компьютерные сети США, а также ситуацией вокруг российского блогера Алексея Навального.