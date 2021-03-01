"Единая Россия" выставит кандидатов в Госдуму во всех одномандатных округах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" на выборах в Госдуму в сентябре намерена выдвинуть кандидатов во всех 225 одномандатных округах. Это подтвердил в понедельник журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Голых округов не будет, партия будет выдвигаться по всем округам. <...> Невозможно, что кто-то пойдет самовыдвиженцем, но при поддержке партии, как и невозможно то, что партия не выставит где-то кандидатов", - подчеркнул он.

По словам секретаря генсовета, партия намерена получить более 300 мандатов, что даст ей конституционное большинство в Госдуме восьмого созыва. При этом, по его прогнозам, только по федеральному списку состав будущей фракции "Единой России" в Госдуме следующего созыва может обновиться примерно на 50%.

Региональные группы

Региональные группы избирательного списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму возглавят губернаторы-единороссы, министры и другие "политические тяжеловесы", сообщил Турчак. "Вы знаете, что у нас 25 губернаторов являются секретарями региональных отделений партий, как минимум, они могут возглавить группы списка", - пояснил он. Турчак не исключил, что и другие главы регионов, являющиеся членами партии, "с высокой степенью вероятности" могут возглавить региональные группы, но их "конкретного числа нет". "Нет задачи всех губернаторов загнать во главу списков", - уточнил секретарь генсовета.

Турчак также допустил, что во главе региональных групп избирательного списка партии могут появиться министры, "политические тяжеловесы". При этом он пояснил, что по рекомендации регионального оргкомитета лидеры списков могут быть освобождены от необходимости проходить предварительное голосование по отбору кандидатов, но если они намерены баллотироваться и по одномандатным округам, то обязаны пройти праймериз.

По словам Турчака, с 15 марта начнется защита стратегий каждого регионального избирательного штаба. "К середине апреля будет понимание по лидерам групп", - предположил он. При этом представитель руководства партии подчеркнул, что окончательное решение по списку будет принимать предвыборный съезд, который пройдет в июне.

Секретарь генсовета проинформировал, что партия намерена увеличить число региональных групп избирательного списка с 36, которые были на выборах в Госдуму в 2016 году, до 58-60. "Задача - чтобы максимально совпадала [региональная группа] с административными границами регионов", - сообщил он. Турчак обратил внимание, что объединение ряда регионов в одну группу не является свидетельством их электоральной слабости, а происходит по причине малого числа избирателей на той или иной территории.

Обновление состава фракции

Около 50 действующих депутатов Госдумы от "Единой России" отказались от участия в думских выборах 2021 года, сообщил Турчак. Он пояснил, что были опрошены все нынешние депутаты, "из действующего состава порядка 50 человек сказали, что не пойдут на выборы". По словам Турчака, причины у этого решения были разные - "кто-то решил вернуться в регион, кто-то по состоянию здоровья, [из-за] возраста, кто-то решил поменять сферу деятельности".

При этом секретарь генсовета обратил внимание, что те депутаты текущего созыва, кто намеревается принимать участие в выборах, должны будут пройти процедуру предварительного голосования, по итогам которого получить право стать кандидатом. "Никакого черного списка [действующих депутатов] не существует", - заверил он.

В целом, по оценке Турчака, "прогноз обновления (фракции "Единой России" после выборов - прим. ТАСС) высокий, по спискам - порядка 50%".

Выборы в Госдуму восьмого созыва должны пройти 19 сентября 2021 года, нижняя палата избирается по смешанной системе - 225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам.