В МИД РФ заявили, что странам Европы не стоит испытывать на прочность терпение России в СЕ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Европейские страны не должны испытывать на прочность терпение РФ в вопросе сотрудничества в Совете Европы. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко на круглом столе в Совете Федерации на тему "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".

"Мы готовы работать в Совете Европы, но на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично, - сказал Грушко. - Сегодня именно западное большинство несет историческую ответственность Совета Европы за будущее правового и гуманитарного пространства на континенте".

Замглавы МИД указал на то, что все международные организации зависят от того, насколько страны-члены нуждаются в них для реализации национальных интересов. У Совета Европы, продолжил Грушко, есть будущее, если организация сохранит свою самостоятельность и многопрофильность, а также сможет сформировать объединительную повестку.

"Стремление превратить Совет Европы в придаток Евросоюза, в правочеловеческий инструмент для обработки зависимой периферии ничем хорошим не закончится. Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования", - резюмировал Грушко.