Предварительное голосование "Единой России" в онлайн пройдет с 24 по 30 мая

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Предварительное голосование (так называемые праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году пройдут в онлайн-режиме с 24 по 30 мая, при этом, помимо онлайн, в ряде случаев могут быть проведены праймериз в очной или смешанной форме. Об этом сообщил в понедельник журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Электронное - с 24 по 30 мая, офлайн - 30 мая", - проинформировал он.

По словам Турчака, проведение предварительного голосования в режиме онлайн является приоритетной формой, учитывая в том числе ситуацию с пандемией коронавируса и материальные вопросы.

При этом, уточнил он, пять-шесть субъектов РФ, обратились в федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования с просьбой организовать праймериз в очном режиме. Кроме того, продолжил секретарь генсовета, "регионы могут заявиться на проведение предварительного голосования по смешанной модели". "Возможно, что один регион совместит две формы проведения, например, в труднодоступных местах откроет счетные участки", - пояснил Турчак, подчеркнув, что в любом случае соответствующее решение будет принимать федеральный оргкомитет.

Турчак подчеркнул, что использование электронной формы праймериз позволяет избежать "переписывания результатов". "Никого на золотых носилках в списки [кандидатов на выборы] заносить не будет", - заверил он.

Сбор заявлений на предварительное голосование стартует 10 марта, документы на регистрацию участников будут приниматься вплоть до 29 апреля, на их проверку отводится пять дней. Для участников предварительного голосования будут предусмотрены онлайн-дебаты. Выборщики, которые решат голосовать за кандидатуры будущих кандидатов, должны пройти регистрацию на портале госуслуг.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в сентябре.

Голосование по открытой модели

"Единая Россия" окончательно утвердила проведение предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по открытой модели, за основу будет взята электронная форма, сообщается в Telegram-канале единороссов в понедельник.

"Модель голосования и положение о его проведении утвердили на заочном бюро высшего совета и заседании генсовета партии. Ранее проведение процедуры по самой открытой модели одобрил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев по предложению секретаря генсовета Андрея Турчака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация кандидатов начнется с середины марта на сайте pg.er.ru и продлится до 29 апреля. "После, в течение месяца, кандидаты будут вести кампанию. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с верификацией через "Госуслуги". Часть регионов смогут провести процедуру и очно - там счетные участки будут открыты только 30 мая", - подчеркнули в партии.

Ранее на встрече с Медведевым Турчак напомнил, что в ходе прошедших партийных семинаров обсуждались два варианта проведения предварительного голосования: по открытой модели, когда участвовать в праймериз может любой избиратель, и по модели, предусматривающей голосование только членов партии, когда они "решают, кого выдвинуть кандидатом от "Единой России".

Турчак сообщил, что по итогам дискуссии большинство коллег поддержало проведение открытых праймериз. Секретарь генсовета партии заметил, что такая модель дает возможность выбрать "самых сильных кандидатов, которые проходят испытание предварительным голосованием, одерживают там победу и, соответственно, получают доверие всех избирателей", а не только членов "Единой России". Медведев со своей стороны отметил, что голосование на праймериз только членов партии - "это тоже способ выявить лучших, но в то же время, очевидно, что все-таки в конечном счете свои оценки ставят избиратели".

О праймериз

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Как пояснял ранее председатель единороссов Дмитрий Медведев, на праймериз фактически избиратели сами формируют предвыборный список партии.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по так называемой первой, открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель региона, где будут проходить соответствующие выборы. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Традиционно они также обязаны принять участие не менее чем в двух дебатах.

В прошлом году из-за пандемии предварительное голосование полностью проходило в онлайн-режиме в период с 25 по 31 мая. Отбор кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров проходил по первой модели. Зарегистрироваться выборщики могли либо через учетную запись на сайте госуслуг, либо через цифровые платформы партии, у "Единой России" есть собственная блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в режиме онлайн.

В единый день голосования в сентябре 2021 года должны пройти выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, а также выборы региональных и муниципальных органов власти в ряде субъектов РФ. По данным на конец декабря 2020 года, запланированы прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.