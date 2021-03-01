Толстой: Россия должна быть готова покинуть ПАСЕ при запуске трехсторонней процедуры

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и быть готовой покинуть ее, если трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении РФ будет запущен, заявил в понедельник глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на круглом столе в Совете Федерации.

"Проблема в том, что именно Парламентская ассамблея выбирает судей ЕСПЧ, большинство из которых представляет НКО Сороса, именно эта ассамблея принимает решение о запуске трехсторонней процедуры - и не факт, что она не будет запущена <…> Да, мы можем с этим столкнуться, надо трезво смотреть правде в глаза. Как мне кажется, что мы должны делать: первое, конечно, мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации, второе - мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны", - отметил Толстой.

Как пояснил российский парламентарий журналистам, выход из ПАСЕ повлечет за собой и выход из Совета Европы, так как членство во всех органах едино.

Ранее в январе ассамблея окончательно закрепила в своем регламенте возможность использовать трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников ассамблеи. Как отметил Толстой, если ПАСЕ запустит новый механизм в отношении России, то "терпеть эту унизительную историю, я считаю, мы не можем". "Окончательное решение у нас во внешней политике принимает глава государства, президент РФ, и по всем тем решениям, которые до этого были приняты, мне кажется, это ровно в этой логике находится. Я хочу сказать, что да, мы должны быть готовы к этому и мы должны соответственно думать о том, каким образом формировать те или иные органы, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы", - подчеркнул Толстой.

По его словам, "на фоне шельмования" РФ никакие доклады российской делегации сегодня не изменят положения вещей, поэтому Россия должна "осознать себя отдельной цивилизацией". "Сейчас мы с вами обсуждаем эту ситуацию и кажется невозможным то, что Россия может выйти из Совета Европы - это невозможно себе представить. Вот мы с Татьяной Николаевной [Москальковой] сейчас говорили, она говорит - а как же ЕСПЧ? Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть. А если у нас их нет - то мы можем создать внутри правовой нашей системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав", - отметил Толстой.

Союзники в ПАСЕ

По словам Толстого, Россия не имеет союзников в ПАСЕ, поскольку сама до конца не определила свои цели и интересы в связи с нахождением в этой организации.

"Почвы для сотрудничества с Советом Европы осталось крайне мало. Никакие темы, которые мы предлагаем в качестве объединительных, там не поддерживаются, - сказал Толстой. - Пока мы не имеем союзников, пока мы не понимаем, зачем мы в этой организации находимся, все так и будет - конфронтационный подход, преследование России по политическим абсолютно вопросам, шельмование и дьяволизация нашей страны в глазах общественного мнения всех стран Совета Европы. Никак иначе не будет. У нас нет союзников".

По его словам, страны, которые Россия "почему-то считает своими союзниками", не поддерживают Москву. "Я сейчас говорю про целый ряд государств. Не буду их называть, чтобы никого не обижать. Почему у нас нет союзников? Потому что мы сами не очень понимаем, что мы там делаем, какие мы интересы отстаиваем", - считает парламентарий.

По его мнению, при выходе России из Совета Европы имеющиеся с организацией соглашения не перестанут быть частью российской правовой системы. "Вот эта идея, что мы там находимся ради конвенций... огромную пользу приносит ведомствам. Всем нравится ездить в командировки. Но ради командировок представителей ведомств я, например, не считаю возможным унижение нашей страны подобного рода, которое происходит там во время всех этих дискуссий", - убежден Толстой.

Двойные стандарты

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь назвал ПАСЕ "королевством двойных стандартов". При этом политик считает неверным для России "полностью дистанцироваться" от европейских организаций. "Считаю, что с учетом наших отношений с другими флангами сегодняшней многосторонней дипломатии в Европе в отношениях с Евросоюзом, ОБСЕ... нам надо семь раз отмерить, а, может быть, более, нежели отрезать в отношении ПАСЕ. Но это уже прерогатива президента", - добавил Слуцкий.

Ранее Толстой не исключал, что Россию могут попытаться исключить из состава Совета Европы на фоне ситуации с Алексеем Навальным.

Зимняя сессия ПАСЕ прошла с 25 по 28 января в Страсбурге в гибридном формате - часть парламентариев работала очно, часть - дистанционно. В ходе сессии украинская делегация предприняла попытку оспорить полномочия делегации РФ, но это предложение не было поддержано мониторинговым комитетом ассамблеи. В результате за подтверждение полномочий делегации РФ проголосовали 107 депутатов, против - 36, еще 24 воздержались.