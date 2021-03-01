В МИД РФ заявили, что ЕСПЧ превращается в правовое орудие против России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) трансформируется из авторитетного правового института в орудие вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко на круглом столе в Совете Федерации на тему "25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".

"Некогда авторитетный правовой институт превращается в правовое орудие. Его постановление об обеспечительных мерах по делу Навального - неприкрытое вмешательство в наши внутренние дела", - сказал замминистра.

Как отметил дипломат, межгосударственные иски против России, по которым могут быть вынесены постановления, несовместимые с российской конституцией, множатся. "Суд, очевидно, злоупотребляет сомнительной доктриной эффективного контроля, что делает его вердикты не только несправедливыми, но и заведомо неисполнимыми. Эта история тянется, если я не ошибаюсь, к делу Илашку, которая на самом деле стала миной замедленного действия под деятельностью суда и, собственно, под судом как таковым", - констатировал Грушко.

В 2004 году ЕСПЧ принял решение в пользу Илие Илашку в его деле против России и Молдавии по которому Москва должна выплатить компенсацию в размере до €500 тыс.по обвинению в нарушении сразу нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. Бывший молдавский депутат Илашку был приговорен к смертной казни за терроризм в 1993 году в Приднестровье. Позже казнь была заменена на пожизненное заключение.

Илашку обвинял Россию и Молдавию в том, что его лишили права на справедливый суд. Кроме того, он якобы подвергался пыткам. Илашку и сам признавался в совершении убийств представителей местных органов власти, объясняя, что действовал, как солдат в условиях войны. То, что среди ответчиков находится Россия, истец объяснял тем, что Приднестровье де-факто якобы находится под контролем Москвы.