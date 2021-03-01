В Адыгее депутата лишили должности руководителя комитета из-за счета в иностранном банке

МАЙКОП, 1 марта. /ТАСС/. Депутат совета народных депутатов Майкопа лишен должности председателя комитета из-за незакрытого счета в иностранном банке, а также открытых в кредитных организациях России 12 счетах, не упомянутых в справке о доходах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"В нарушение предусмотренного федеральным законодательством запрета депутат совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп", замещающий должность председателя комитета, не принял меры по закрытию банковского счета, открытого в иностранном банке. На счету находились денежные средства в иностранной валюте. Кроме того, в своей справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера он не отразил сведения о 12 счетах, открытых в кредитных организациях на территории России. По результатам рассмотрения информации прокуратуры республики, направленной в представительный орган, депутат освобожден от должности председателя комитета", - говорится в сообщении по результатам проверки антикоррупционного законодательства.

Депутату запретили занимать должности в представительном органе до прекращения срока его полномочий. Счет в иностранном банке он закрыл, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.