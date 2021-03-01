Володин заявил, что ЕСПЧ решением по Навальному превышает свои полномочия

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) своим решением об обеспечительных мерах в отношении Алексея Навального превысил свои полномочия, этот шаг политически ангажирован. Об этом в понедельник журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"ЕСПЧ стал политическим инструментом влияния на страны. Они превышают свои полномочия. Их решения политически ангажированы, они своим регламентом пытаются подменить национальное правосудие", - сказал Володин.

"Вся эта истерика показывают одно: наша страна становится сильнее, иначе никто не стал бы вводить санкции. Через санкции пытаются остановить развитие страны, через таких, как Навальный, пытаются создать напряжение внутри страны и втягивают свои собственные государства в защиту националиста", - добавил политик.

Володин также заметил, что тема Навального используется рядом стран для создания помех строительству трубопровода "Северный поток - 2". "Северный поток - 2" в первую очередь нужен для Европы", - заметил спикер, указав на то, что российский газ дешевле американского сланцевого. "Если они интересы американцев поставят выше интересов Европы, это будет их выбор. "Северный поток" будет достроен, если европейские страны будут бороться за экономику, за интересы своих граждан", - резюмировал Володин.

Ранее Минюст России направил в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре решения палаты суда о применении обеспечительных мер в отношении Навального, а также о признании неприемлемой в соответствии со статьей 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод поданной адвокатами заявителя жалобы, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры.

17 февраля Европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Ранее Минюст РФ в комментарии для ТАСС заявил, что Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

Дело "Ив Роше"

Осенью 2017 года ЕСПЧ по заявлению братьев Алексея и Олега Навальных присудил им компенсацию в размере более €80 тыс., признав, что российские власти при производстве по делу "Ив Роше" нарушили в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Верховный суд России в 2018 году в связи с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу в отношении братьев Навальных, однако оставил приговор без изменений. Решение ЕСПЧ не содержит никаких выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена.

Симоновский суд Москвы 2 февраля 2021 года в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Теперь отбывать его он будет в колонии общего режима.