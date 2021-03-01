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Горбачев призвал улучшать отношения с бывшими республиками СССР, с которыми есть разлад

Первый президент СССР также считает необходимым укреплять ЕАЭС и ОДКБ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что необходимо укреплять Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также восстанавливать отношения России с теми бывшими республиками Советского Союза, "с которыми сейчас разлад".

"Существует Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности. Вот эти организации надо укреплять. И сделать все, чтобы восстановить отношения с теми республиками, с которыми у нас сейчас разлад. Нужна такая программа", - сказал Горбачев в интервью ТАСС накануне своего юбилея.

Он также напомнил свои слова о том, что СССР можно было сохранить, "конечно, обновленный, реформированный, дающий республикам широкие права, реальный суверенитет".

Горбачеву 2 марта исполнится 90 лет.

Полная версия интервью будет доступна на сайте ТАСС в 8:00 мск 2 марта по ссылке https://tass.ru/interviews/10807263.

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