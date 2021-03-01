Володин приветствовал привлечение в парламентские партии новых сторонников

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя объединение партий "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду", заявил, что привлечение парламентскими партиями новых сторонников можно только приветствовать.

"Это можно только приветствовать, когда парламентские партии могут привлекать в свои ряды сторонников на основе консенсуса, - сказал Володин журналистам. - Таким образом парламентские партии усиливают позиции".

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии. Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения.