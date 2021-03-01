Горбачев убежден, что перестройка дала свободу и помогла преодолеть тоталитарную систему

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев считает перестройку главным делом своей жизни, она помогла покончить с тоталитарной системой.

"Конечно, перестройку и все, что с ней связано", - сказал Горбачев, отвечая на соответствующий вопрос в интервью ТАСС накануне своего юбилея. "Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении. Главное, чего мы достигли внутри страны, - люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой", - добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что ключевыми достижениями на внешней арене являются прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.

Горбачеву 2 марта исполнится 90 лет.

Полная версия интервью будет доступна на сайте ТАСС в 8:00 мск 2 марта по ссылке https://tass.ru/interviews/10807263.