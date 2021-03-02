Горбачев считает гласность непременным условием перемен в стране и драйвером перестройки

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что гласность была необходимым условием для преобразований в Советском Союзе.

"Ругают меня и за гласность. Но без гласности ничего в стране не изменилось бы", - сказал Горбачев в интервью ТАСС, приуроченном к своему 90-летию.

Он добавил, что нередко его "критикуют за доверчивость". "Но если бы я не доверял людям, народу, то перестройка вообще не началась бы", - добавил он.

Первый президент СССР также отметил, что считает перестройку главным делом своей жизни. "Конечно, перестройку и все, что с ней связано", - сказал Горбачев, отвечая на соответствующий вопрос.