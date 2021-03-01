Захарова надеется, что призыв СПЧ ООН подвигнет ФРГ к прозрачной работе по делу Навального

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что призыв Совета ООН по правам человека к международному расследованию дела Алексея Навального сподвигнет Германию к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной прозрачной работы. Об этом заявила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надеемся, что после призыва спецдокладчиков Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов, - сказала она. - Возможно, сегодняшние заявления спецдокладчиков сподвигнут партнеров к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной работы, которая должна вестись прозрачно и на законной основе".

"Наши желания найти истину в этом деле совпадают", - добавила Захарова. Она обратила внимание на то, что Москва с самого начала просила, "а теперь уже и требует от властей ФРГ" данные, которые бы доказали версию Берлина об отравлении Навального химическим оружием. "Напоминаем, что неоднократно призывали ФРГ и ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия) к совместной работе по этой теме: направляли запросы Генпрокуратуры России немецким коллегами с вопросами, которые могли бы пролить свет на случившееся, ждали в России специалистов ОЗХО. Но все тщетно", - указала официальный представитель МИД РФ.

Она также подчеркнула, что недопустимо повторение "британского шулерства" вокруг дела Скрипалей или "инсценировок западными спецслужбами" и "Белыми касками" применения химического оружия в Сирии.

Ранее в понедельник специальные докладчики ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар и по свободе слова Ирен Хан опубликовали в Женеве заявление с призывом провести международное расследование по делу Навального.

20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.