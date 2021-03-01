Косачев предложил сформулировать перечень претензий и предложений по работе ПАСЕ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил начать вести перечень претензий к работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также сформулировать предложения о том, как усовершенствовать деятельность организации.

"На мой взгляд, нам обязательно надо начать вести некий черный лист, некий перечень претензий к ПАСЕ по конкретным сюжетам, с которыми мы не согласны, не политическим, а если идет нарушение процедур, где принимаются решения, а они не должны были бы приниматься. Это все нужно предельно четко фиксировать и накопительным итогом вести этот реестр", - сказал Косачев на круглом столе, посвященном годовщине вступления РФ в Совет Европы.

Также, по его мнению, должны фиксироваться случаи, когда в работу принимаются проекты резолюций, "где уже в заголовке вынесен вывод, что [Алексей] Навальный был отравлен или что в России есть политзаключенные". "Таких примеров достаточно много. Это нужно четко фиксировать. Если идет речь о блокировке наших проектов резолюций... Когда нам отказывают в них, но при этом без звука берут в работу любые антироссийские предложения. Это тоже, на мой взгляд, надо фиксировать. Мне представляется, что должен появиться набор претензий, уже есть достаточно много материала", - отметил сенатор, добавив, что есть год до момента, когда в следующий раз будут обсуждаться полномочия российской делегации в ПАСЕ, к тому моменту такой перечень претензий должен быть сформулирован.

Реформы ПАСЕ

Он также предложил начать формулировать "некую программу реформ", которую российские парламентарии могли бы адресовать ПАСЕ. "Что бы мы хотели видеть. Это устранение возможности каких бы то ни было санкций в ПАСЕ. Любые претензии должны высказываться в адрес государства как члена Совета Европы. Любые ограничения должны идти по линии членства государства в организации, если уж до этого доходит", - сказал Косачев, подчеркнув, что пока не ограничены права государства в этой организации, ПАСЕ должна предоставлять всем делегациям равные возможности.

Глава международного комитета СФ также предложил перейти со странового на тематический мониторинг, включая не только мониторинг по обязательствам, но и по докладам. "Страновых докладов не должно быть в принципе. Если мы обсуждаем политзаключенных, то это не должен быть доклад о политзаключенных в России. Это должен быть доклад по проблеме политзаключенных на пространстве Совета Европы. Если кто-то хочет сказать о проблеме крымских татар, это должен быть доклад о проблеме нацменьшинств", - уверен парламентарий.

"И, наконец, уже касающееся нашей страны и нашей делегации, это четкая фиксация того, что ПАСЕ возвращается к рассмотрению 25 обязательств, которые приняты Россией при вступлении в Совет Европы, и это исчерпывающий и закрытый список, по которому мы ведем дело к снятию мониторинга с России. И никакое добавление в этот список никаких дополнительных требований последующих лет не должно происходить в принципе. Все эти требования должны быть обнулены", - сказал Косачев.

Он добавил, что это максималистские требования, и высказал предположение, что они, скорее, нереалистичны, но подчеркнул, что считает необходимым их сформулировать, "чтобы была тема для разговора".

Говоря о возможном конфликте и даже разрыве отношений с Советом Европы, Косачев призвал "не горячиться и не действовать сразу по максимуму". "Мы должны всегда двигаться поэтапно. И если потребуется, я бы не исключал замораживание нашего участия в деятельности ПАСЕ как критичную меру, точно так же, как это происходило в период с 2014 по 2019 годы. В конце концов, никакой катастрофы не произошло", - сказал он.

"Но я бы оставил за скобками обсуждение вопросов нашего членства в Совете Европы, нашего участия в Европейской конвенции по правам человека, наших взаимоотношений с судом по правам человека, потому что это не прерогатива нашей парламентской дискуссии, во-первых. Во-вторых, это слишком сильные решения, чтобы их обсуждать только потому, что нам что-то не нравится в ПАСЕ", - заключил сенатор.