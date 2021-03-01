Зампостпреда России при ООН призвал не допустить дискриминации при помощи Йемену

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Гуманитарная помощь, предоставляемая международным сообществом Йемену, должна распределяться справедливо между всем населением страны, без какой-либо дискриминации. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на мероприятии высокого уровня под эгидой ООН по сбору средств для оказания помощи Йемену.

"Мы считаем предоставление гуманитарной помощи всему населению, без какой-либо дискриминации, ключевым фактором в предотвращении гуманитарной катастрофы в Йемене, - сказал он. - Мы призываем отказаться от шагов как внутри страны, так и за ее пределами, которые затрудняют оказание гуманитарной помощи".

Полянский отметил, что хотя в новое йеменское правительство вошло много представителей южных регионов, в соответствии с достигнутыми в 2019 году в Эр-Рияде договоренностями об урегулировании конфликта, пока в стране продолжает преобладать логика вооруженного противостояния. Особенно тяжелая ситуация в последние недели сложилась в провинции Мариб, продолжил дипломат, где тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения боев.

"Огромные гуманитарные сложности, с которыми сталкивается Йемен, требуют срочных решений, - добавил Полянский. - Масштабная помощь со стороны международного сообщества необходима для борьбы с голодом и болезнями, в том числе с коронавирусом. Поэтому увеличение финансовой помощи программам ООН, обеспечивающим пищу для населения страны, доступ к воде и медицинским услугам, будет естественным и своевременным ответом международного сообщества, включая страны региона".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.