Кабмин внес в администрацию президента план по достижению национальных целей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло 1 марта в администрацию президента Единый план по достижению национальных целей. Он должен быть одобрен на Совете по национальным проектам, рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы исходим из того, что исполним ключевые показатели по национальным целям, которые обозначены президентом страны. Для этого правительством разработан проект Единого плана по достижению национальных целей. В соответствии с поручением президента мы внесли его в администрацию 1 марта и предполагаем, что на Совете по национальным проектам он будет одобрен, и по показателям этого единого плана и мероприятиям, которые в него включены, будет мониторироваться достижение не только национальной цели по бедности, но и всех других, которые обозначены в указе президента", - рассказала она.

Ранее президент России Владимир Путин дал правительству срок до 1 февраля, чтобы доработать единый план по достижению национальных целей развития.

В июле 2020 года правительство приняло решение продлить сроки достижения национальных целей (сформированные на их основе национальные проекты были изначально рассчитаны до 2024 года), а 23 декабря обновленный Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года был принят за основу. Объем его финансирования на ближайшую трехлетку оценивается в 39 трлн руб.