МИД РФ: СМИ Нидерландов дезинформацией о вакцинах пытаются вбить клин между РФ и Китаем

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Нидерландские журналисты в своих публикациях пытаются умалить российскую помощь пострадавшим от пандемии коронавируса странам и "вбить клин" между Москвой и Пекином, противопоставляя их действия по продвижению вакцин. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади обратили внимание на публикации на сайте нидерландской телерадиовещательной компании NOS и в газете Algemeen Dagblad. "Голландские журналисты пытаются умалить значение российской помощи пострадавшим от пандемии странам. В их представлении Москва использует вакцину "Спутник V" для "самопиара" и расширения политического влияния в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, - указали в МИД. - Кроме того, действия нашей страны некорректно противопоставляются продвижению на внешние рынки китайской вакцины CoronaVac. Что это, если не попытка вбить клин между Россией и Китаем?"

Также указанные СМИ "в безапелляционном ключе" продвигают тезис о нехватке вакцины в России и искажении связанной с вакцинацией статистики, отметили в дипведомстве. "Данные утверждения приводятся со ссылкой на сомнительных экспертов и малоизвестные "исследовательские центры". Очевидно, что появление подобных публикаций, основанных на различных домыслах, призвано отвлечь нидерландскую общественность от реальных проблем, с которыми столкнулась Голландия в период пандемии: массовая вакцинация населения буксует, а реакция жителей королевства на принимаемые властями меры становится все острее", - говорится в сообщении.

"Заказчикам подобных материалов давно следовало бы уяснить, что нагнетанием медийной истерии невозможно победить пандемию ни в Нидерландах, ни где-либо еще, - продолжили в МИД. - Болезнь можно одолеть только сообща". В связи с этим в министерстве указали на необходимость сплотиться мировому сообществу и не политизировать борьбу с инфекцией.