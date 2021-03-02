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Новый посол Киргизии вручила замглавы МИД России копии верительных грамот

Прежний посол этой страны Аликбек Джекшенкулов был отстранен от должности осенью 2020 года

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Новый посол Киргизии в Москве Гульнара-Клара Самат во вторник вручила замглавы МИД РФ Андрею Руденко копии верительных грамот.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные вопросы российско-киргизского многопланового сотрудничества, подтверждено взаимное стремление сторон к дальнейшему укреплению и расширению двустороннего взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении в МИД РФ.

В 2005-2006 годах Самат работала советником посольства Киргизии в России. Через год она была назначена пресс-секретарем главы киргизского государства. В 2007-2008 годах она была председателем Центризбиркома республики.

Прежний посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов был отстранен от должности осенью прошлого года.

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