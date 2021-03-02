Песков: РФ нужно работать с ПАСЕ, пока ассамблея сама не откажется от сотрудничества

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия намерена продолжать работу с визави в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока такое взаимодействие возможно. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ. Работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "Россия является убежденным сторонником диалога во всех областях, диалога в обсуждении самых острых проблем". "Президент [РФ Владимир Путин] всегда придерживается точки зрения, что мы готовы к настолько продвинутому взаимодействию, насколько к этому будут готовы наши партнеры", - добавил Песков, отвечая на вопрос, разделяет ли глава государства позицию российских парламентариев о том, что РФ может выйти из ПАСЕ.

В понедельник глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна пересмотреть свою роль в Парламентской ассамблее Совета Европы и Совете Европы в целом и быть готовой покинуть организации, если трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава в отношении РФ будет запущен.

Говоря о том, есть ли у России союзники в ПАСЕ, представитель Кремля предложил "смотреть по конкретным вопросам, по конкретным действиям каждой делегации". "Наверное, каких-то общих заключений я бы не стал давать", - отметил Песков, добавив, что следует рассматривать определенный контекст. Он также не стал делать "обобщающих заявлений" в оценке готовности партнеров из Совета Европы к взаимодействию с РФ. "Там звучат и весьма трезвые голоса, звучат также голоса достаточно непримиримые, призывающие к тому, чтобы, что называется, рубить все концы", - объяснил пресс-секретарь президента. "Нам более импонируют конструктивные голоса, которые говорят о необходимости все-таки говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом", - заверил Песков.

"Безусловно, без Российской Федерации любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной, поэтому, помимо нашей заинтересованности, объективно должна быть еще заинтересованность всех других стран-участниц", - убежден представитель Кремля.