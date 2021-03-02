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Песков заявил, что политика санкций против России не достигает своих целей

Так пресс-секретарь президента комментировал информацию агентства Reuters о том, что власти США 2 марта могут объявить о новых санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Страны, испытывающие зависимость от введения санкций, подобной политикой не достигают своих целей. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию агентства Reuters о том, что власти США 2 марта могут объявить о новых санкциях в отношении РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

"Тем, кто продолжает такую, можно сказать, зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, наверное, им пора задуматься, а достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику, и не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел, продолжая эту политику, является ли эта политика эффективной, достигает ли она своей цели", - сказал он.

"Ответ будет очевидным, цели эта политика не достигает", - добавил Песков.

В целом же пресс-секретарь президента счел неуместным обсуждать еще не введенные санкции. "Последнее, что мы хотели бы делать, это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться. Но в любом случае мы будем ориентироваться на наши собственные интересы", - подчеркнул Песков.

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