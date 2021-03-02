В Совфеде создали рабочую группу по подготовке законопроекта об ответственности за пытки

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации создали рабочую группу, которая подготовит законопроект о выделении пыток в самостоятельный состав преступления. Об этом сообщила во вторник член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

"Росгвардия, ФСИН поддержали необходимость специального закона, потому что в настоящее время в Уголовном кодексе пыток в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть. Возникло решение создать рабочую группу по разработке такого закона в дополнение к УК", - сказала Нарусова на заседании комитета.

Она добавила, что пять сенаторов уже выразили желание работать в группе.

Предложение по созданию рабочей группы поддержал глава комитета Андрей Клишас, он предложил Нарусовой возглавить ее. "Я поддерживаю. Мы этот закон законом Нарусовой назовем. Вы будете во главе рабочей группы. Я вместе с вами поработаю, но отвечать за пытки в стране будет Нарусова", - сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила ТАСС, что считает необходимым закрепить понятие пыток в российском законодательстве, а ответственность за такие преступления ужесточить.