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Санкции против России из-за инцидента с Навальным
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Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным

По словам главы МИД РФ, "никто не отменял одно из правил дипломатии - взаимность"
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва на основе принципа взаимности отреагирует на возможное объявление Вашингтоном антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии - взаимность", - сказал он.

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По словам Лаврова, комментировать этот шаг США "особо нечего". "Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым практически всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы. Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же все-таки с ним произошло, и когда параллельно вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, по-моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения", - подчеркнул министр.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США 2 марта могут объявить о санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального.

20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСанкции против России из-за инцидента с Навальным
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