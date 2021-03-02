Союзное государство готово ответить на угрозу давления из-за рубежа

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Союзное государство России и Белоруссии в случае необходимости готово использовать соответствующие механизмы для защиты от давления из-за рубежа. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин, отвечая на вопрос ТАСС.

"То, что делают западные государства, причем не все западные государства, мы отлично знаем, кто является инициатором подобных выступлений. Это прибалтийские страны, это Польша. Это было, есть и будет продолжаться. Поэтому это мы не обсуждаем. Но ряд направлений, которые в той или иной форме будут это сдерживать или помогать решать эту проблему - это вопросы защиты информации, вопросы обеспечения антитеррористической деятельности, - у нас есть. Естественно, всякие усиления в этом направлении со стороны зарубежных государств будут находить соответствующее отражение в наших мероприятиях", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждается ли в рамках Союзного государства тема давления из-за рубежа, направленного на дестабилизацию ситуации в России и Белоруссии.

Как отметил Кубрин, взаимодействие между правоохранительными органами двух стран сейчас не требует какого-либо усиления: "[В рамках существующих мероприятий] мы предусматриваем какие-то новые инструменты и методы взаимодействия, которые повышают эффективность функционирования. Если подобные вызовы будут появляться, если будет необходимость совместного взаимодействия, это будет делаться".

По его мнению, у руководства ряда государств есть "элементарное чувство зависти" в отношении Москвы и Минска: "Политика, направленная на дестабилизацию обстановки в России и Белоруссии, была, есть и будет продолжаться по той причине, что очень многих раздражает, что существуют такие два государства, которые очень плотно [взаимодействуют], потому что аналога Союзного государства нет".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах в Сочи обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным тему раскачивания политической ситуации в странах, отметив, что стороны обменялись закрытой информацией спецслужб.