В МИД РФ анонсировали международную встречу по Афганистану в скором будущем в Москве

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Международная встреча по Афганистану с участием РФ, КНР, США, Пакистана и, возможно, Ирана прорабатывается и может состояться в скором будущем в Москве. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью ТАСС, приуроченном к 100-летию Договора о дружбе России и Афганистана.

"Вопрос проведения международной встречи по афганскому урегулированию в Москве в настоящее время прорабатывается нами совместно с другими международными партнерами, - сказал дипломат. - Речь идет о новом заседании расширенной "тройки" с участием России, Китая, США, Пакистана и, возможно, Ирана. Рассчитываем на ее созыв в скором будущем".

Ранее Кабулов сообщал, что новая международная встреча по афганскому урегулированию может состояться в конце февраля.