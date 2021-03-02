Кабулов назвал возможными любые корректировки линии США по Афганистану при Байдене

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Москва не исключает любые сценарии относительно возможных корректировок линии Вашингтона по Афганистану при администрации президента Джо Байдена. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью ТАСС, приуроченном к 100-летию Договора о дружбе России и Афганистана.

"Не исключаем любые сценарии в условиях неопределенности относительно возможных корректировок афганской линии США при администрации Джо Байдена. Однако мы все же рассчитываем на сохранение Дохийского соглашения в силе и приверженность обеих сторон - США и движения талибов - его выполнению. Считаем этот документ важным этапом на пути достижения мирного урегулирования в Афганистане. Срыв сделки был бы крайне нежелательным и отбросил бы нас на несколько шагов назад в процессе достижения устойчивого национального примирения", - сказал он.

При этом, продолжил Кабулов, Москва считает маловероятным полный вывод американских войск из Афганистана к маю. "Чисто технически это практически невозможно сделать. Задача США - из двух зол выбрать меньшее и, как говорится, поставить запятую в правильном месте в известном выражении "уйти нельзя остаться", - указал он.