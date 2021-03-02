МИД: Москва может заменить Доху при проведении одного из раундов межафганских переговоров

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов не исключил, что Москва в будущем сможет заменить Доху в качестве места проведения одного из раундов межафганских переговоров.

"Несмотря на появление сообщений о возобновившихся на днях после полуторамесячного перерыва встречах переговорных команд, вынуждены констатировать, что на площадке в Дохе налицо сохранение тупиковой ситуации", - сказал Кабулов в интервью ТАСС, приуроченном к 100-летию Договора о дружбе России и Афганистана.

"Мы призываем обе стороны проявить гибкость и пойти на взаимные уступки в целях продвижения национального мирного диалога. Вопрос о переносе места проведения встречи делегаций должен решаться самими переговаривающимися сторонами. Не исключаем, что в будущем идея организации одного из раундов на другой площадке, в том числе и в Москве, может стать актуальной", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в интервью ТАСС заявил, что Кабул готов в перспективе перенести переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ) из Дохи в другую столицу, например в Москву.