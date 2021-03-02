Слуцкий назвал персональные санкции ЕС по делу Навального противоправными и бесполезными

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решение Евросоюза о введении санкций против генпрокурора РФ, глав СК, ФСИН и Росгвардии в связи с приговором Алексею Навальному противоправно и бесполезно, Россия ответит на такие выпады соразмерно. Такое мнение во вторник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение ЕС о персональных санкциях по кейсу Навального в отношении руководителей Генпрокуратуры РФ, Росгвардии и ФСИН России абсолютно противоправно, равно как и бесполезно. Собственно, это очередной шаг в цепи провокаций Запада, связанных с "берлинским пациентом", для продолжения очернения России и создания соответствующего фона для политики сдерживания", - сказал он журналистам.

Председатель комитета подчеркнул, что "никакого результата новые санкции принести не могут", что, по его мнению, "прекрасно осознают европейские политики". "Тем не менее они вновь идут на нанесение еще одного удара по сотрудничеству России с ЕС по надуманному поводу", - констатировал депутат.

"Россия, безусловно, соразмерно ответит на все санкционные выпады. Принцип взаимности никто не отменял. Остается только сожалеть, что в итоге все это может привести к деградации отношений", - резюмировал Слуцкий.

Во вторник Евросоюз расширил санкции в отношении России, включив в черный список четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению ЕС, ответственны за обвинительный приговор Навальному.