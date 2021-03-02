Косачев: Россия ответит на новые санкции ЕС, введенные из-за ситуации с Навальным

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решение Евросоюза о введении санкций против генпрокурора РФ, глав СК, ФСИН и Росгвардии в связи с приговором Алексею Навальному является недопустимым приемом в международных отношениях, он встретит ответ с российской стороны. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

ЕС во вторник официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным. Ограничения коснутся главы СК Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей ФСИН и Генпрокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Всем им запрещен въезд в ЕС, а также хранение средств в банках стран сообщества.

"Решение ЕС - это классическая подтасовка, подбрасывание "улик" в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою "единственно верную" версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет - определять руководству России", - сказал Косачев.

"Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам - Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства", - подчеркнул сенатор.

Глава международного комитета СФ добавил, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США, информация о которых поступила следом за сообщениями о санкциях ЕС. США во вторник официально ввели против России новые санкции из-за ситуации с Навальным, под американские ограничения попали семь человек и 14 организаций, часть из которых являются российскими.

Ситуация с Навальным

Навальный 20 августа 2020 года был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его доставили в берлинскую клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Российские власти неоднократно подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.

Навальный 17 января 2021 года вернулся в Россию, где был задержан. Суд 2 февраля заменил ему 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.