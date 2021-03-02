В МИД РФ считают важным, чтобы талибы сохраняли приверженность Дохийскому соглашению

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Лейла Тураянова/. Москва отмечает важность сохранения "Талибаном" (запрещенная в РФ организация) приверженности достигнутым с США соглашениям. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью ТАСС, приуроченном к 100-летию Договора о дружбе России и Афганистана.

Кабулов отметил, что Россия "поддерживает с талибами регулярный контакт" для сверки позиций с точки зрения возможных дополнительных усилий по содействию процессу межафганского урегулирования. "Недавний визит в Москву делегации политофиса движения талибов следует рассматривать именно в таком контексте. В ходе прошедших консультаций нами подтверждена важность сохранения приверженности талибов и США положениям Дохийского соглашения", - добавил спецпредставитель президента.

Делегация катарского политического офиса "Талибана" посетила Москву в конце января. Тогда же состоялась встреча делегации талибов с Кабуловым.

29 февраля прошлого года в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же гарантируют, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.