Врио мэра Грозного стал бывший руководитель администрации главы и правительства Чечни

ГРОЗНЫЙ, 2 марта. /ТАСС/. Хас-Магомед Кадыров, занимавший должность руководителя администрации главы и правительства Чечни, назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного. Об этом сообщил во вторник председатель Совета депутатов города Заур Хизриев.

"На пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. А ранее занимавший эту должность Иса Хаджимуродов утвержден на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики", - сообщил Хизриев.

Хас-Магомед Кадыров в разные годы работал помощником главы республики, возглавлял управление МВД России по городу Грозному, занимал должность мэра города Аргун. В 2020 году был назначен руководителем администрации главы и правительства Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на пост мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова, занимавшего ранее должность руководителя администрации главы и правительства региона. На его место назначен экс-министр экономического, территориального развития и торговли региона Галас Таймасханов. Кроме того, Кадыров предложил назначить новым руководителем Минэкономразвития республики Бекхана Сатуева, ранее занимавшего должность заместителя министра. В качестве главы Шалинского района предложена кандидатура Руслана Айдамирова.