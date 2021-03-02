Путин назначил Игоря Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Маслова начальником управления главы государства по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте Кремля.

Ранее Маслов был замруководителя этого подразделения.

"Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами", - говорится в документе.

Ранее эту должность занимал Владимир Чернов. Он был назначен руководителем управления в 2012 году и переназначен в 2018 году, после президентских выборов. В начале февраля указом главы государства Чернов был освобожден с этого поста.

Как указано на сайте Кремля, управление обеспечивает деятельность президента по развитию международных связей РФ. Среди основных задач подразделения - разработка и реализация проектов в области межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами для содействия президенту в реализации стратегии внешней политики. Оно также занимается информационно-аналитическим обеспечением главы государства и руководителя администрации по вопросам межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами, относящимся к компетенции управления.