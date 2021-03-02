Глава комиссии Думы назвал санкции из-за Навального попыткой Запада вмешаться в дела РФ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решения Евросоюза и США об антироссийских санкциях в связи с приговором Алексею Навальному стали очередной попыткой Запада вмешаться во внутренние дела РФ и повлиять на правоохранительную и судебную систему страны. Такое мнение высказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Введение ЕС и США персональных санкций в отношении группы граждан Российской Федерации, среди которых главы Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСИН России и Росгвардии, - это удар не по конкретным людям, а в целом по стране. Это очередная попытка Запада вмешаться в наши внутренние дела, повлиять теперь уже и на правоохранительную, судебную системы", - приводит слова депутата его пресс-служба во вторник.

Пискарев подчеркнул, что российские правоохранительные органы "неоднократно обращались к европейским компетентным органам с просьбой предоставить материалы по якобы отравлению Навального", но, несмотря на это, помощи в проведении расследования оказано не было. "Взамен сегодня они, в унисон с США, голословно определяют виновных и выносят приговор в виде санкций. Такие действия выходят за рамки международного права и создают дополнительные препятствия для проведения честного расследования", - считает глава комиссии.

ЕС во вторник официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным. Ограничения коснутся главы СК РФ Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей ФСИН и Генпрокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Всем им запрещен въезд в ЕС, а также хранение средств в банках стран сообщества. Также во вторник США официально ввели против России новые санкции по тому же основанию, под американские ограничения попали семь человек и 14 организаций, часть из которых являются российскими.