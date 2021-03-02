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Захарова заявила, что Россия отреагирует на новые санкции США необязательно симметрично

Официальный представитель дипведомства также призвала Вашингтон "не играть с огнем"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва будет реагировать на новые антироссийские санкции Вашингтона на основе принципа взаимности, но необязательно зеркально. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломат указала, что обоснование введения санкций якобы имевшим место отравлением Алексея Навального является лишь поводом для продолжения неприкрытого вмешательства во внутренние дела России. "Мириться с этим не намерены. Реагировать будем исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - подчеркнула она.

В Москве расценивают новые санкции США как враждебный антироссийский выпад. "Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для "наказания Москвы", - отметила Захарова. По ее словам, Белый дом, запутавшись в собственных внутренних проблемах, "вновь пытается культивировать образ внешнего врага".

Россия призывает США "не играть с огнем" в связи с решением американской стороны о введении рестрикций против Москвы. При этом, как указала Захарова, лишенная "логики и смысла" линия Белого дома в отношении РФ все больше "выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания". "Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии", - говорится в комментарии.

Захарова также отметила, что попытки навязать что-либо России путем санкционного и иного давления неизменно проваливались. В Москве допускают, что официальные лица США не отдают себе отчет в непродуктивности подобной политики в современных геополитических реалиях и не могут понять "иллюзорность претензий на собственную исключительность".

"Вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет. <…> Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишен морального права "читать нотации" другим", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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