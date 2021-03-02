Захарова заявила, что Россия отреагирует на новые санкции США необязательно симметрично

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва будет реагировать на новые антироссийские санкции Вашингтона на основе принципа взаимности, но необязательно зеркально. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат указала, что обоснование введения санкций якобы имевшим место отравлением Алексея Навального является лишь поводом для продолжения неприкрытого вмешательства во внутренние дела России. "Мириться с этим не намерены. Реагировать будем исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - подчеркнула она.

В Москве расценивают новые санкции США как враждебный антироссийский выпад. "Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для "наказания Москвы", - отметила Захарова. По ее словам, Белый дом, запутавшись в собственных внутренних проблемах, "вновь пытается культивировать образ внешнего врага".

Россия призывает США "не играть с огнем" в связи с решением американской стороны о введении рестрикций против Москвы. При этом, как указала Захарова, лишенная "логики и смысла" линия Белого дома в отношении РФ все больше "выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания". "Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии", - говорится в комментарии.

Захарова также отметила, что попытки навязать что-либо России путем санкционного и иного давления неизменно проваливались. В Москве допускают, что официальные лица США не отдают себе отчет в непродуктивности подобной политики в современных геополитических реалиях и не могут понять "иллюзорность претензий на собственную исключительность".

"Вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет. <…> Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишен морального права "читать нотации" другим", - заключила официальный представитель МИД РФ.