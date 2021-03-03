Лавров обсудит с главой МИД Абхазии безопасность в Закавказье

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры в Москве с абхазским коллегой Дауром Кове. Предыдущий визит Кове в российскую столицу состоялся в апреле 2019 года.

Как информировала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны "обменяются мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене". Дипломат указала на то, что "дружественные российско-абхазские отношения основываются на принципах союзничества и стратегического партнерства, имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре".

Уникальная площадка

Особое внимание стороны уделят вопросам безопасности в Закавказье. Как отмечал ранее министр обороны России Сергей Шойгу, РФ оказывает Абхазии всестороннее содействие в развитии государственности и обеспечении военной безопасности, а также ценит линию республики на расширение взаимодействия в военной сфере. Сам президент республики Аслан Бжания не раз подчеркивал, что военно-техническое сотрудничество с Россией является одним из приоритетных направлений деятельности руководства Абхазии.

Москва и Сухум совместно формируют общее пространство обороны, одним из важных элементов которого является объединенная российская военная база на территории Абхазии, обеспечивающая защиту суверенитета и безопасности республики.

Важность обсуждения министрами вопросов безопасности во многом обусловлена непростой ситуацией в Закавказье. В частности, в Москве не раз указывали на наращивание военной активности США и НАТО в Грузии и регионе. Со своей стороны Абхазия настаивает на необходимости подписания с Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы.

В этой связи министры затронут вопросы взаимодействия на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, очередной раунд которых намечен на 23-24 марта. Участники встреч многократно подтверждали важность Женевских дискуссий в качестве единственной многосторонней площадки для поддержания прямого диалога между Абхазией, Грузией и Южной Осетией, способствующего снижению напряженности в треугольнике Сухум - Тбилиси - Цхинвал.

Тесное сотрудничество

Министры иностранных дел двух стран рассмотрят также актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Москва является основным торговым партнером Абхазии: на нее приходится свыше 77% товарооборота республики. Между странами также налажено активное взаимодействие по линии Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, реализуется Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг. При этом в стране развиваются масштабные инвестиционные проекты. В частности, в Абхазии зарегистрировано более двухсот совместных российско-абхазских предприятий. Сотрудничество по линии частного бизнеса осуществляется, главным образом, в областях связи, туризма, топливно-энергетического комплекса и строительства.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран, вероятно, не обойдут вниманием и борьбу с пандемией. Когда в республике резко увеличилось число заражений коронавирусом и местная медицина не справлялась с большим потоком больных, врачи из разных городов России вахтовым методом работали в Гудаутском ковидном центре в Абхазии, в Сухуме был развернут многопрофильный мобильный госпиталь Минобороны РФ, а российские военнослужащие были задействованы при проведении мероприятий по дезинфекции территорий. Роспотребнадзор РФ безвозмездно предоставлял Абхазии тесты для проведения исследований на коронавирус.

Правительства двух стран сейчас прорабатывают вопрос поставки в Абхазию российской вакцины от коронавируса. Данный вопрос также может войти в повестку дня переговоров Лаврова и Кове.