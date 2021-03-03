Захарова назвала санкции США и ЕС против России попыткой отвлечь внимание от своих проблем

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вашингтон и Брюссель, вводя новые антироссийские санкции, пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM" .

"Одна из частей всей этой кампании - отвести взгляд от собственных проблем: и с химических оружием, и внутренних колоссальных проблем", - сказала дипломат.

Так, по ее словам, в ЕС эти проблемы проявились в вопросе организации массовой вакцинации от коронавируса. "Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения, - указала она. - Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы".

Партнерство США и ЕС

Мнимое партнерство Евросоюза и США основано лишь на оголтелой русофобии, оно не нацелено на конструктивное решение задач, отметила официальный представитель МИД РФ.

"Вот это такой квазисоюз с ЕС, такое квазипартнерство, за которым, кроме такой оголтелой, как у нас любят говорить, русофобии, ничего не стоит. А ничего не стоит, потому что союзы должны быть нацелены на решение конструктивных, позитивных задач, а не на бесконечную борьбу с ветряными мельницами, которые они сами же рисуют, придумывают и потом их штурмуют", - сказала она, отметив, что обе стороны при этом нарушают свои международные обязательства.

По словам Захаровой, США стремятся создать некий образ борца за справедливость в сфере химического разоружения. "Как дополнительный элемент вклада в его [образ] многосторонность, за которую они теперь ратуют, укрепление рядов североатлантических, усиление связки с Евросоюзом. Ведь именно это они сейчас декларировали, в том числе на полях некой гибридной Мюнхенской конференции [по безопасности], которая прошла, но прошла в таком ущербном варианте. Это они декларируют, когда сейчас собирают НАТО в различных форматах, говоря о своей новой стратегии и возвращении к союзу с ЕС", - добавила дипломат.