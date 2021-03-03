Открылось пятисотое заседание Совфеда

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сенаторов с юбилейным пятисотым заседанием верхней палаты, которое открыл Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова.

"Уважаемые сенаторы, сегодня у нас пятисотое заседание Совета Федерации. Я всех вас искренне поздравляю с этой круглой датой. В связи с юбилеем государственный Гимн Российской Федерации прозвучит в исполнении легендарного хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова", - сказала Матвиенко, открывая заседание.

Она также добавила, что президент РФ Владимир Путин попросил передать сенаторам поздравление с юбилейным заседанием.