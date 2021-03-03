Матвиенко заявила, что гордится оперативным правовым обеспечением воссоединения Крыма с РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пятисотом пленарном заседании верхней палаты парламента заявила, что гордится оперативным и четким правовым обеспечением воссоединения Крыма с Россией, которое осуществил Совфед.

"За время работы Совета Федерации принято немало решений, которые можно назвать стратегическими и даже историческими. Я горжусь тем, насколько оперативно и четко наша палата осуществила правовое обеспечение воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 18 марта мы отметим седьмую годовщину этого поистине исторического события", - сказала Матвиенко в среду.