{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Слуцкий предложил лишить украинскую армию доступа к топливу из России

Речь идет о топливе и горюче-смазочных материалах, которые используются украинскими вооруженными силами в Донбассе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" и радио "Вести ФМ" обсудить прекращение поставок на Украину топлива и горюче-смазочных материалов, которые используются украинскими вооруженными силами в Донбассе.

"По поводу ГСМ и всего остального, того, что работает в бензобаках украинских танков именно против нас. И дизельное топливо, и многое другое. <...> Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ", - сказал депутат.

"Считаю, что мы очень серьезно проигрываем тем, что не сделали этого давно", - резюмировал Слуцкий.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
ЦИК РФ планирует продлить временный порядок трехдневного голосования до 19 сентября
По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, с началом сентябрьской избирательной кампании порядок трехдневного голосования "будет обновлен с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд"
Читать полностью