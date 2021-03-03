Слуцкий предложил лишить украинскую армию доступа к топливу из России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил в среду в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" и радио "Вести ФМ" обсудить прекращение поставок на Украину топлива и горюче-смазочных материалов, которые используются украинскими вооруженными силами в Донбассе.

"По поводу ГСМ и всего остального, того, что работает в бензобаках украинских танков именно против нас. И дизельное топливо, и многое другое. <...> Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ", - сказал депутат.

"Считаю, что мы очень серьезно проигрываем тем, что не сделали этого давно", - резюмировал Слуцкий.