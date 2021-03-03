ЦИК РФ планирует продлить временный порядок трехдневного голосования до 19 сентября

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Временный порядок голосования в течение нескольких дней подряд, который действует до 30 мая, скорее всего, будет пролонгирован до единого дня голосования в сентябре. Такое решение может быть принято на заседании Центризбиркома России 10 марта, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"У нас действует сейчас порядок о временных положениях... при проведении голосования на выборах в течение нескольких дней подряд. У нас этот порядок действует до 30 мая. Мы вчера обсуждали, сегодня с Эллой Александровной [Памфиловой] тоже эту тему затронули и, вероятнее всего, мы 10 марта пролонгируем это решение до единого дня голосования", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.

По его словам, с началом сентябрьской избирательной кампании порядок трехдневного голосования "будет обновлен с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд".

ЦИК на заседании 16 декабря утвердил временный порядок организации многодневного голосования на выборах в период до 30 мая 2021 года. В частности, в этом документе ЦИК рекомендует региональным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях.

В июле Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы в 2021 году с высокой долей вероятности пройдут в течение трех дней, Центризбирком должен быть к этому готов.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.