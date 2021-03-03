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Песков назвал возмутительными бездоказательные заявления США о якобы отравлении Навального

Пресс-секретарь российского президента отметил, что если у США есть какие-то доводы, то в интересах раскрытия обстоятельств ими необходимо поделиться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Бездоказательные утверждения США о том, что Алексей Навальный был якобы отравлен российскими спецслужбами, являются возмутительными, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле также призвали американских коллег представить доказательства для раскрытия дела, если таковые действительно есть.

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Министерство финансов США во вторник сообщило о внесении в санкционный список семи должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Навального. Санкции также введены против нескольких организаций. ЕС ранее во вторник также официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.

Как отметил представитель Кремля, "в качестве повода для этих рестрикций было озвучено дело "берлинского пациента". "При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит ФСБ. Это возмутительно, - подчеркнул Песков. - Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то, наверное, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами".

По мнению представителя Кремля, если США и Евросоюз "имеющиеся у них доводы и доказательства сознательно укрывают, значит, они или намеренно скрывают истинную подоплеку всей этой берлинской истории, или намеренно чинят препятствия на пути установления истины". "И то, и другое возмутительно. И то, и другое неприемлемо, - резюмировал Песков. - И в целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши - в данном случае - оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения".

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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