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Песков не знает, какую помощь США предоставляют России

США ранее ввели новые санкции против РФ. В заявлении Госдепартамента говорится, что Вашингтон прекращает оказывать Москве помощь в соответствии с законом об иностранной помощи от 1961 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не знает, какую помощь США оказывают России.

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"Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить за последнее время, какую помощь оказывала Америка России", - сказал представитель Кремля журналистам в среду. Он объяснил, что поэтому не может ответить на вопрос, какую гуманитарную помощь РФ получает от США.

Во вторник США ввели против РФ ряд рестрикций в рамках американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. В заявлении Госдепартамента говорится, в частности, что Вашингтон прекращает оказывать Москве помощь в соответствии с законом об иностранной помощи от 1961 года за исключением срочной гуманитарной помощи.

"Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются, мне неизвестно о какой-то помощи", - отметил Песков.

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СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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