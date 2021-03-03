Песков заявил, что Россия намерена развивать отношения с Японией

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Москва настроена решать все самые сложные вопросы в отношениях с Токио путем диалога, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами в среду представитель Кремля прокомментировал публикации в японских СМИ, касающиеся возможности "вернуть" южную часть Курильских островов в случае смены власти в РФ. "Не читайте эти СМИ", - посоветовал Песков. "Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев ультра взглядов и очень много тех, кто пытается этими ультра взглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений", - пояснил представитель Кремля.

"Мы дорожим нашими отношениями с Японией", - заверил он. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно об этом говорил. Песков подчеркнул, что РФ будет развивать отношения с Японией. "Все самые сложные вопросы наших двусторонних отношений мы будем решать в ходе диалога", - отметил он.

Представитель Кремля констатировал, что "российско-японские контакты отличаются насыщенностью в плане и графика, и содержания". "И мы надеемся, что эта динамика будет продолжена после того, как мы все в постковидный период вернемся к нормальной жизни", - сказал Песков.