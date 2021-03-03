Путин очно примет участие в заседании коллегии МВД

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду лично посетит здание МВД в Москве для участия в расширенном заседании коллегии ведомства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня съездит в МВД на Житную [улицу] и выступит перед участниками коллегии", - сказал представитель Кремля. По его словам, Путин даст оценку деятельности министерства в нелегкий коронавирусный период и озвучит ожидания от работы МВД на предстоящий год. С подробным докладом выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Позднее в среду у президента запланированы рутинные рабочие мероприятия, добавил Песков.

Глава государства каждый год посещает итоговые заседания руководства МВД, как и ряда других силовых и правоохранительных структур. 24 февраля Путин, также очно, принимал участие в заседании коллегии ФСБ.