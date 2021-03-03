Совфед увеличил штрафы за агитацию в день тишины и в местах, где она запрещена

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о кратном увеличении штрафов за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

В настоящее время штрафы за агитацию вне агитационного периода либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством, составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Закон увеличивает санкции. Так, для граждан штраф составит от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, возрастут штрафы и за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, или в помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов. Штрафы за такое правонарушение составят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан (сейчас от 500 рублей до 1 тыс.), от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас от 1,5 тыс. до 2 тыс.) и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц (сейчас от 20 тыс. до 30 тыс.).

Также закон увеличивает максимальные штрафы за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением установленных законом требований для граждан с 1,5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - с 3 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.