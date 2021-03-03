Совет Федерации одобрил закон, направленный на пресечение незаконной агитации в интернете

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон.

Как пояснила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, этот закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете. Документ наделяет избиркомы полномочиями по обращению в Роскомнадзор "с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах при проведении соответствующих выборов".

Порядок такого обращения установит ЦИК России. Комиссия также получит право установить особенности изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства. "Закон регламентирует порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи и провайдерами хостинга по вопросам принятия мер по ограничению доступа к противоправным материалам и информации", - уточнила Рукавишникова.

Новые нормы предлагается распространить в том числе на закон о выборах депутатов Госдумы. Изменения также будут внесены в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В законе будет установлен механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к ресурсу будет ограничен.