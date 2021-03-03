Захарова заявила, что ответ на новые антироссийские санкции США уже прорабатывается

"Ответ будет и уже прорабатывается, он будет", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что сигналы в адрес России, которые регулярно пытаются направить США, в том числе объявляя о новых санкциях, не достигают цели. Она сравнила подобные заявления Госдепа со сломанным звуковым извещателем. "Они же все время говорят: "Мы хотим направить России сигнал". Проходит неделя - опять: "Мы хотим направить России сигнал". И потом опять. <...> Они вещают в какую-то абсолютную пустоту. Я не понимаю: если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили. И дальше он идет мимо", - отметила официальный представитель МИД.

Эти посылы, по мнению Захаровой, не достигают своей цели, если они направлены и на внутриамериканскую аудиторию. "Зная американскую аудиторию, всех этих людей слушают достаточно мало, потому что они знают, что эти люди как пришли, так и ушли, ни за что ответственности не несут, а потом на них на половину будут еще судебные иски", - добавила дипломат.

Соединенные Штаты во вторник из-за ситуации вокруг Алексея Навального ввели санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, генпрокурора РФ Игоря Краснова и еще четырех человек, а также ряда предприятий и учреждений, запретили предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями и экспорт в Россию "любого рода оборонных изделий". ЕС во вторник также ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным.