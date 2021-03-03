Володин поздравил Мишустина с днем рождения

"Где бы вы ни работали, какие бы должности ни занимали, вы всегда полностью посвящаете себя делу, профессионально решая самые сложные задачи. Сегодня от вас очень многое зависит в вопросах повышения благосостояния граждан, в развитии экономики нашей страны", - говорится в тексте.

Володин пожелал Мишустину "крепкого здоровья, счастья и успехов".

Мишустину в среду исполнилось 55 лет.