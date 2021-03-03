Володин поздравил Мишустина с днем рождения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с днем рождения, отметив его профессионализм при решении самых сложных задач. Поздравление опубликовано на официальном думском сайте.
"Где бы вы ни работали, какие бы должности ни занимали, вы всегда полностью посвящаете себя делу, профессионально решая самые сложные задачи. Сегодня от вас очень многое зависит в вопросах повышения благосостояния граждан, в развитии экономики нашей страны", - говорится в тексте.
Володин пожелал Мишустину "крепкого здоровья, счастья и успехов".
Мишустину в среду исполнилось 55 лет.