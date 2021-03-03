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Володин поздравил Мишустина с днем рождения

Председатель Госдумы отметил, что премьер-министр профессионально решает самые сложные задачи

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с днем рождения, отметив его профессионализм при решении самых сложных задач. Поздравление опубликовано на официальном думском сайте.

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"Где бы вы ни работали, какие бы должности ни занимали, вы всегда полностью посвящаете себя делу, профессионально решая самые сложные задачи. Сегодня от вас очень многое зависит в вопросах повышения благосостояния граждан, в развитии экономики нашей страны", - говорится в тексте.

Володин пожелал Мишустину "крепкого здоровья, счастья и успехов".

Мишустину в среду исполнилось 55 лет.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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