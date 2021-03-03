Постпред РФ: у Москвы и Брюсселя нет выбора, кроме как стараться нормализовать отношения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что у Москвы и Брюсселя нет другого выбора, кроме как постараться нормализовать отношения.

"Я считаю, что у нас - у России и Евросоюза - нет другого выбора, кроме как пытаться привести отношения в нормальное состояние. Считаю, что те, у кого есть четкое видение сути этих отношений, должны понимать, что никакого другого выбора у нас на самом деле нет", - сказал он в среду в интервью телеканалу RT.

Чижов подчеркнул, что новые антироссийские санкции ЕС из-за ситуации с Алексеем Навальным нелегитимны с точки зрения международного права. "Евросоюз, полагаю, вследствие злоупотребления известным принципом европейской солидарности поддержал ничем не подкрепленные заявления", - добавил он.

По словам постпреда, ЕС занял очень странную позицию: его члены требуют от РФ открытия уголовного дела, но при этом не предоставляют никаких доказательств. "А еще занимаются какими-то странными играми: например, направляют Россию в Гаагу, в ОЗХО, в Гааге говорят: "Нет, обращайтесь к немецкому правительству". И наоборот", - заключил дипломат.