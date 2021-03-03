Путин: надо активнее выявлять хищение бюджетных средств, в том числе на борьбу с пандемией

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы должны активнее выявлять хищение бюджетных средств, в том числе выделенных на борьбу с пандемией. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД.

"Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией", - сказал глава государства. Он потребовал также "жестко реагировать на попытки создания теневых схем и незаконного вывода капиталов за рубеж".

Путин назвал дальнейшую декриминализацию экономики и противодействие коррупции в числе приоритетных задач МВД. Он, в частности, попросил "самым серьезным образом усилить процессуальный и ведомственный контроль за обоснованностью и законностью возбуждения и расследования уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательства". "Проблемы здесь сохраняются. Реагировать на подобные злоупотребления нужно своевременно и жестко, действовать в постоянном открытом контакте с деловым сообществом", - сказал президент.